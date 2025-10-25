La città di Tortona, nelle scorse settimane con la troupe di ‘Linea Verde Start’ famosa trasmissione della Rai condotta da Federico Quaranta, é tornata per l’ennesima volta a far parlare di sé per un evento positivo e per documentare le bellezze e le ricchezze della zona.

Saranno almeno una decina le volte che negli ultimi anni la città é apparsa sul palinsesto Rai per eventi rilevanti e stavolta, oltre a documentare altri aspetti della zona, l’attenzione si é anche focalizzata su una delle più importanti realtà in fatto di restauro di opere d’arte a Livello nazionale: il laboratorio Gabbantichità di Donatella Gabba ed Enzo Basiglio.

La trasmissione andrà in onda a mezzogiorno su Rai uno ma si può sempre vedere in differita su Raiplay su internet.