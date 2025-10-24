Il secondo dei cinque appuntamenti sul tema della salute e della prevenzione, organizzato dal Comune e dal Poliambulatorio ” San Luigi Orione” di Pontecurone, si è tenuto martedì 21 in Sala Berri. Protagonisti i dott. Alberto Bertorello, ortopedico, e Daniele Corazza, podologo.

La loro relazione, incentrata su “Sistema motorio e prevenzione” ha saputo coinvolgere e motivare i presenti, i quali hanno posto numerose domande ai due esperti, che collaborano da tempo con il Poliambulatorio pontecuronese.

Il prossimo incontro sulla salute, che si terrà martedì 28 sempre in sala polifunzionale, sarà sull’Ortodonzia ed avrà come relatore il Prof. Michele Calabro.

