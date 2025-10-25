Una bella trasmissione sul Tortonese, Novese e Alessandrino della durata di quasi mezz’ora dal titolo “I tesori dell’alessandrino” dove si parla dei grandi personaggi Tortonesi come Giuseppe Pellizza da Volpedo, Fausto Coppi e tanti altri.
Una trasmissione – la quarta di Linea Verde meò Tortonese andata in onda oggi a mezzogiorno che si può rivedere al link https://www.raiplay.it/video/2025/10/Linea-Verde-Start—Piemonte-i-tesori-dell-Alessandrino—25102025-c4b22f5d-bba4-4c81-9e44-f2a561f2f552.html