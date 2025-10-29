La macchina organizzativa della 13ª edizione di “Aromatica – Profumi e Sapori della Riviera Ligure” è già in moto. La Giunta Comunale di Diano Marina ha infatti approvato la delibera per l’affidamento dell’organizzazione dell’evento, confermando le date della prossima edizione e dando il via al progetto promozionale “Aromatica Off”. Gestioni Municipali Spa si occuperà dell’organizzazione tecnico-operativa, della promozione e di tutta la gestione amministrativa e contabile dell’intero progetto, compartecipando alle spese organizzative, dietro compenso del Comune pari a 65.000 euro più IVA, per la realizzazione di Aromatica e di Aromatica Off, da novembre 2025 a maggio 2026.

La manifestazione, che celebra le erbe aromatiche, l’olio, il vino e le eccellenze enogastronomiche della Riviera Ligure e della Dieta Mediterranea, si terrà a Diano Marina nei giorni 8, 9 e 10 maggio 2026. L’evento, che anno dopo anno ha consolidato il suo successo attirando migliaia di visitatori, si conferma un appuntamento fisso e strategico per la promozione turistica del territorio.

In attesa del grande evento di maggio, l’Amministrazione ha rinnovato il progetto “Aromatica Off”, un “contenitore” di iniziative e attività promozionali che si svolgeranno nel periodo compreso tra novembre 2025 e aprile 2026. L’obiettivo è duplice: promuovere la 13ª edizione di Aromatica e dare impulso all’immagine turistica di Diano Marina e del comprensorio dianese. Tra le iniziative previste figurano la presenza con uno stand a fiere di settore come “OliOliva”, la realizzazione di materiale pubblicitario, campagne di affissioni, e l’organizzazione di corsi, laboratori e degustazioni con chef ed esperti.

L’Assessore al Turismo, Luca Spandre, ha sottolineato l’importanza della manifestazione come volano per l’economia locale. “Aromatica non è una fiera, ma un vero e proprio progetto di valorizzazione del nostro patrimonio agroalimentare e culturale. La conferma delle date per l’8, 9 e 10 maggio 2026 ci permette di cominciare subito a lavorare per garantire un’edizione degna del successo registrato fino a ora, con il prezioso contributo degli operatori commerciali e turistici, il cui coinvolgimento è determinante per la valorizzazione del territorio. Il progetto ‘Aromatica Off’ è la dimostrazione del nostro impegno a mantenere alta l’attenzione sul nostro territorio anche nei mesi che precedono l’evento principale, creando sinergie e coinvolgendo sempre più operatori”.

“Siamo orgogliosi di annunciare le date della 13ª edizione di Aromatica. Questo evento rappresenta un’eccellenza per Diano Marina e per l’intera Riviera”. Ha aggiunto il Sindaco, Cristiano Za Garibaldi. “L’investimento nell’organizzazione e nella promozione è un segnale chiaro della nostra volontà di puntare su un turismo di qualità legato alle nostre tradizioni e ai nostri sapori. Invito tutti i cittadini, gli operatori e gli appassionati a rimanere aggiornati sulle iniziative che verranno svelate nei prossimi mesi a mezzo stampa e attraverso i canali ufficiali web e social di Aromatica e del Comune di Diano Marina”.