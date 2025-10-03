Questa mattina, a Genova, il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana ha accolto il Presidente della Repubblica Slovacca Peter Pellegrini, in visita ufficiale nel capoluogo ligure.

Nel suo intervento di benvenuto, Piana ha sottolineato la forte amicizia che lega la Liguria e la Slovacchia e le crescenti prospettive di collaborazione nei comparti strategici dell’innovazione, dei trasporti e del turismo. “La Liguria è pronta a collaborare con la Slovacchia per dare vita a sinergie concrete a beneficio dei cittadini e dei sistemi produttivi di entrambi i Paesi” ha dichiarato Piana.

Particolare attenzione è stata dedicata all’apertura del Consolato della Slovacchia a Genova e all’iniziativa congiunta per l’attivazione di un collegamento aereo diretto tra Genova e Bratislava, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente gli scambi commerciali, culturali e turistici tra le due città.