Siamo sull’orlo di una Terza guerra mondale? Gli indicatori sembrano dire tutti sì e questo timore tra la gente (oltre per le guerre in atto) è stato anche palesato dal vescovo di Tortona, monsignor Guido Marini, oggi pomeriggio, sabato 4 ottobre, nell’ambito degli 800 anni del Cantico delle creature e della festa dedicata a San Francesco, patrono d’Italia.

Una festa religiosa importante che forse andrà ad aggiungere alle feste religiose riconosciute nel calendario ma che oggi, più che mai appare molto simbolica e importante in questo periodo in cui incombe – ed è inutile nasconderlo – l’incubo di una terza Guerra mondiale con le maggiori superpotenze schierate.

Il vescovo Guido marini ha ricordato la bellezza della natura, degli animali e del nostro mondo e la cattiveria del cuore degli uomini che spesso è offuscato da pensieri nefasti e bellicosi in contrasto con la bellezza del creato.

Una cerimonia importante, quella che si è svolta in piazzetta De Amicis, nel cuore di Tortona, mentre in piazza Duomo si svolgeva la Festa del Volontariato.

A celebrare questa ricorrenza insieme al vescovo erano presenti il Sindaco di Tortona Federico Chiodi, l’assessore Giordana Tramarin, il presidente del Consiglio comunale Giovanni Ferrari Cuniolo e tante persone.

La cerimonia si è conclusa con la piantumazione di una pianta di olivo nel giardino della piazzetta che ospita il busto dedicata a Lorenzo Perosi con una preghiera di speranza affinché il cuore degli uomini possa ritornare a vedere le cose belle e accantonare quelle bellicose.