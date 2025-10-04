Sabato 11 ottobre, alle ore 21, la Sala Consiliare del Comune di Oviglio accoglierà il primo appuntamento autunnale del Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…”, in collaborazione con l’Associazione OviglioArte e con il Patrocinio del Comune.

Il concerto, significativamente intitolato “Un pianoforte per due – La Fantasia”, vedrà protagonisti Matteo Costa e Simone Gragnani, due pianisti di consolidata esperienza e fine sensibilità interpretativa, noti per la profondità del loro approccio e la raffinatezza del tocco.

Il programma è un omaggio alla “Fantasia” – genere libero per eccellenza, dove la forma cede il passo all’invenzione.

Tre capolavori emblematici ne saranno protagonisti: la Fantasia in do minore K. 475 di W.A. Mozart, la Fantasia in fa minore Op. 49 di F. Chopin e la monumentale “Wanderer-Fantasie”

D 760 di F. Schubert.

I due musicisti si alterneranno alla tastiera e, in un gioco di rimandi, ciascuno introdurrà i brani eseguiti dall’altro, con brevi interventi ricchi di spunti musicologici, aneddoti storici e curiosità.

Un formato che richiama l’intimità dei salotti musicali ottocenteschi, dove l’ascolto si faceva occasione di scambio e riflessione condivisa.

Il Festival, ormai punto fermo della proposta culturale del territorio, torna così a rinnovare la propria vocazione: coniugare eccellenza artistica, divulgazione colta e un senso autentico di comunità.

Ingresso libero fino a esaurimento posti. Una rara occasione per (ri)scoprire la magia del pianoforte e la fantasia di chi lo suona.