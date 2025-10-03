La scuola dell’infanzia Sacro Cuore Don Orione di Tortona oggi è in festa, grazie alla Pro Loco di Montemarzino che la scorsa estate organizzando una serata musicale ha raccolto una bella somma che è stata devoluta alla Scuola.

Alla presenza della sig.ra Ornella Maniscalco, presidente della Pro Loco, si è inaugurata la nuova altalena che ha impreziosito il nostro giardino rendendolo più ricco e bello. Tutto questo è stato possibile grazie a questa generosa donazione ricevuta che consente così ai nostri bambini di avere un gioco nuovo adatto alle loro esigenze.

La Provvidenza, come insegnava ad Don Orione “non viene mai meno” e pertanto il grazie di vero cuore alle persone attraverso le quali questa si manifesta. Ci auguriamo che sia l’inizio di una bella e proficua collaborazione per il bene di questi bambini che saranno il nostro futuro. Grazie ancora a chi ci ha pensato e si è prodigato per la nostra scuola da parte della direttrice, le maestre e soprattutto dei bambini.

Marta Cassano