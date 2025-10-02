La Biblioteca Civica “Tommaso De Ocheda” di Tortona ha accolto con entusiasmo l’evento inaugurale della Settimana Mondiale per l’Allattamento Materno:

“Allattare è vita: dalla madre alla terra”

È stata una mattinata ricca di emozioni e partecipazione: quasi 50 mamme con i loro bambini – alcuni già in braccio, altri ancora in pancia – insieme a papà e nonni, hanno preso parte alla camminata guidata dalle ostetriche del Consultorio di Tortona e alle attività proposte in biblioteca.

Letture ad alta voce in collaborazione con Nati per Leggere, consulenze sull’allattamento e sul babywearing, poi occasioni di incontro, sostegno e condivisione.

L’Assessore Giordana Tramarin ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale, sottolineando l’importanza di fare rete sul territorio per accompagnare e sostenere le famiglie in questa fase preziosa della vita.

Anche attraverso iniziative come questa, la Biblioteca rinnova la propria missione: promuovere la lettura fin dalla primissima infanzia e fare del libro uno strumento di crescita, relazione e benessere.