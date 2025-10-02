Di seguito pubblichiamo una nota dei tre sindaci del Golfo Dianese sulla Pista Ciclabile, prima però come giornalisti abbiamo fatto un sopralluogo all’interno percorso e vista la situazione riesce davvero molto difficile pensare sia pronta a fine anno.

La nota dei sindaci:

La Ciclovia tirrenica sta prendendo forma, rendendo fieri i Sindaci del Golfo dianese, impegnati costantemente nel territorio con i loro uffici. Una nota stampa diffusa oggi da Regione Liguria e Provincia di Imperia sull’avanzamento dei lavori non ha lasciato indifferenti i Sindaci di Diano Marina, San Bartolomeo al Mare e Cervo, che hanno replicato con un comunicato congiunto.

“Siamo consapevoli e orgogliosi del valore strategico e turistico della Ciclovia Tirrenica, un’infrastruttura che rappresenta una grande opportunità per i nostri territori e per l’intera Liguria. Proprio per questo, le nostre amministrazioni hanno investito negli anni risorse economiche e professionali significative, con impegno e determinazione, affinché il progetto potesse diventare realtà” precisano Za Garibaldi, Scola e Cha. “Per questa ragione troviamo singolare – e francamente poco rispettoso – leggere un comunicato stampa che non prende in considerazione in alcun modo il ruolo e il contributo dei Comuni direttamente coinvolti. La nostra azione è stata e rimane decisiva: senza la costante collaborazione delle amministrazioni locali, nessun avanzamento concreto sarebbe stato possibile. Ribadiamo la nostra piena disponibilità a collaborare, come sempre fatto, ma al tempo stesso ricordiamo che un’opera di questa portata può raggiungere il suo pieno successo solo se costruita in un clima di rispetto istituzionale e di reale condivisione”.

Il Sindaco di Diano Marina – Cristiano Za Garibaldi

Il Sindaco di San Bartolomeo al Mare – Filippo Scola

Il Sindaco di Cervo – Natalina Cha