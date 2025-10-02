Da ottobre 2025 a maggio 2026, parallelamente alla proposta in collaborazione con Piemonte dal Vivo, il Teatro Romualdo Marenco di Novi Ligure apre il sipario su una nuova stagione teatrale dal titolo evocativo: “Un palcoscenico, infiniti viaggi”, un invito a esplorare mondi, emozioni e storie senza confini, grazie al potere trasformativo del Teatro.

Otto mesi di spettacoli, con proposte che spaziano dalla prosa alla musica, passando per il teatro al femminile, accoglieranno il pubblico in un percorso variegato e ricco di suggestioni. Una stagione pensata per incuriosire, emozionare e aprire lo sguardo sul presente attraverso le voci e le visioni di artisti affermati e nuove realtà emergenti.

Nel corso della stagione saranno ospitate compagnie di rilievo nazionale e internazionale, ma anche realtà del territorio, in una programmazione che intreccia qualità artistica e attenzione alla pluralità dei linguaggi scenici.

Anche quest’anno si ripropone il progetto “Marenco Music Festival”, caratterizzato da un’offerta musicale varia (dalla musica sinfonica/operistica a quella cinematografica, passando per l’opera buffa, l’operetta, il jazz, il blues e il musical), con spettacoli di spessore internazionale.

Di seguito il cartellone completo. La PROSA:

3 ottobre 2025, ore 21 – LE TROIANE, Laboratorio del Liceo Amaldi di Novi Ligure, adattamento e regia di Laura Gualtieri e Davide Buarnè – Con il sostegno di Crèdit Agricole

14 e 15 ottobre 2025, ore 21 – COLPI DI TIMONE, Regia riduzione e adattamento di Tullio Solenghi, coproduzione Teatro Sociale di Camogli, Teatro Nazionale di Genova e SCARTI Centro di Produzione Teatrale di Innovazione

16 ottobre 2025, ore 21 – LA SPERANZA, di e con Lucilla Giagnoni – Laboratorio del Liceo Amaldi di Novi Ligure

18 ottobre 2025, ore 21 – DUO DI TUTTO, di e con Neri Marcorè e Domenico Mariorenzi – Con il sostegno di Fondazione Acos per la Cultura, nell’ambito del Festival delle Conoscenze 2025

24 ottobre 2025, ore 21 – MANEGGI PER MARITARE UNA FIGLIA, Compagnia teatrale I Gobbi di Arquata Scrivia

26 ottobre 2025, ore 21 – NON SONO BELLO…PIACCIO!, Spettacolo di e con Jerry Calà e la JERRYSUPERBAND

25 novembre 2025, ore 21 – ǪUATTRO DONNE IN UNA CASA, di Paolo Giacometti con musiche di Romualdo Marenco, Compagnia I Matt’attori di Novi Ligure

18 marzo 2026, ore 21 – NOVEMBER, di e con Luca Barbareschi La MUSICA :

: 6 novembre 2025, ore 21 – Nell’ambito dell’International Lavagnino Film Festival Music C Cinema: IL CINEMA ITALIANO. OMAGGIO ALLE PIÙ BELLE COLONNE SONORE DELLA

STORIA DEL CINEMA ITALIANO DAGLI ANNI ’50 AD OGGI, con proiezioni, Voce narrante: Baba Richerme (Critico cinematografico, giornalista, inviato speciale Giornale Radio Rai), I Cameristi dell’Orchestra Classica di Alessandria, Musiche di: A. Cicognini, A.F. Lavagnino, N. Rota, C. Rustichelli, A. Trovajoli, R. Ortolani, E. Morricone, L. Bacalov, P. Donaggio, F. Frizzi, N. Piovani

13 novembre 2025, ore 21 – ORGAN LOGISTICS TRIO CON ALBERTO MARSICO, Concerto

di Musica Jazz

6 dicembre 2025, ore 21 – SUGARAY RAYFORD BLUES BAND, Concerto di Musica Blues

14 dicembre 2025, ore 17 – Stravaganze in sol minore, CCN Aterballetto, in collaborazione con associazione Radicart (Anteprima della Domenica dei bambini)

20 dicembre 2025, ore 21 – Concerto di Natale del Corpo Musicale Romualdo Marenco

5 gennaio 2026, ore 21 – KENNY “BLUES BOSS” WAYNE, Concerto di Musica Blues

10 gennaio 2026, ore 21 – Operetta LA VEDOVA ALLEGRA, Compagnia di Operette Elena D’Angelo

26 gennaio 2026, ore 21 – Concerto di Musica Rinascimentale

19 febbraio 2026, ore 21 – Musical: MICHELANGELO DA CARAVAGGIO – A REBEL ROCK

MUSICAL, Golden Ticket Company, a seguito di due settimane di prove e riallestimento dello spettacolo presso il Teatro Marenco

28 marzo 2026, ore 21 – Musical: SISTER ACT, Compagnia La Bisarca di Novi Ligure

17 maggio 2026 – Masterclass in “Orchestra di Flauti”, a cura del maestro Paolo Totti, in collaborazione con l’Istituto Alfredo Casella di Novi Ligure

INFO – Teatro Romualdo Marenco

Via N. Girardengo 48, 15067 Novi Ligure (AL)

Biglietteria – orari: martedì e venerdì dalle 17 alle 19 | da due ore prima di ogni spettacolo www.teatroromualdomarenco.it

biglietteria.teatromarenco@gmail.com | segreteria.teatromarenco@gmail.com | comunicazioneteatromarenco@gmail.com

347 7360627 (negli orari di biglietteria)