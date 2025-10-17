Nel pomeriggio odierno, presso la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri, si è tenuta una semplice ma sentita e commovente cerimonia; il Comando dei Vigili del Fuoco del capoluogo, in occasione della celebrazione dei funerali di stato dei tre militari che hanno perso la vita nell’esplosione di Castel D’Azzano, ha voluto onorare la memoria ed il sacrificio dei Caduti con la deposizione di un mazzo di fiori presso il monumento del Vice Brigadiere M.A.V.M. Pietro Somaschini – a cui è intitolata la caserma – anch’egli tragicamente caduto, nel 1926, nell’assolvimento del proprio dovere; la breve cerimonia si è tenuta alla presenza del Colonnello Simone Martano, Comandante Provinciale dei Carabinieri, del Maggiore Luigi Grella, Comandante della locale Compagnia, di una rappresentanza di militari del medesimo Comando e della locale Associazione Nazionale Carabinieri.

Il Colonnello Martano, nell’esprimere la sua gratitudine e quella di tutto il personale al Comandante ed ai Vigili del Fuoco di Imperia per l’emozionante omaggio, intende anche ringraziare tutti coloro che in questi terribili giorni di dolore e lutto per l’Arma hanno voluto far sentire il proprio cordoglio la vicinanza ed il sostegno alle famiglie dei caduti ed all’Istituzione intera.