Il Comune di Alessandria e Ottobre Alessandrino svelano un’occasione unica. Lunedì 20 ottobre alle ore 21 il Teatro Comunale di Alessandria apre eccezionalmente le sue porte per un evento speciale: la proiezione de “L’Uomo con la macchina da presa” di Dziga Vertov (1929), con accompagnamento musicale dal vivo di Paolo Spaccamonti e Stefano Pilia e introduzione di Danilo Arona.

L’evento è promosso in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema e l’ingresso prevede un costo di €20,00.

Un’occasione imperdibile per scoprire in anteprima il foyer del Teatro Comunale, attualmente in fase di restauro e prossima riapertura, simbolo della rinascita culturale cittadina.