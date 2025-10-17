Si sono conclusi i lavori per la rimozione e il rifacimento del manto di copertura del reparto M del Cimitero Comunale. L’intervento, iniziato il 4 agosto scorso, oltre al rifacimento del tetto ha incluso importanti opere di sistemazione dei canali, delle converse e dei pluviali di discesa. Si è provveduto, inoltre, al ripristino di tutti gli intonaci danneggiati dalle infiltrazioni e alla tinteggiatura delle zone interessate. Il progetto e la direzione lavori sono stati curati dall’Ufficio Tecnico Comunale. L’esecuzione è stata affidata all’impresa Pro & Co tetti di Ottiglio, per la rimozione della copertura esistente, e all’Impresa Bailo di Novi Ligure per il rifacimento del manto e il ripristino delle murature.

I lavori sono stati programmati per consentire il regolare accesso alle aree cimiteriali in occasione delle celebrazioni del 1° novembre.

Si comunica, inoltre, l’avvio di due interventi che comporteranno modifiche temporanee alla viabilità a partire dal 20 ottobre.

In Strada Cassano (tratto tra l’intersezione con lo stradello di cantiere e la chilometrica 0+00 della S.P: 153), inizieranno i lavori di spostamento delle condotte per acquedotto, gas e fognature, propedeutici alla realizzazione della linea AV/AC Milano-Genova. In questo tratto sarà istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri. Il termine dell’intervento, eseguito dalla ditta Boggeri per conto di Acos Gestione Acqua, è previsto il 21 novembre.

Sempre dal 20 ottobre, Acos Gestione Acqua procederà alla riasfaltatura definitiva di via Carducci, nel tratto compreso tra via Mazzini e via Papa Giovanni XXIII. I lavori, il cui termine è previsto il 12 novembre, sono conseguenti alla precedente sostituzione della condotta idrica. Le principali modifiche alla viabilità includono l’istituzione del divieto di sosta, l’attivazione di un senso unico alternato e l’interdizione del transito veicolare durante le fasi attive di scarifica e riasfaltatura.

L’Amministrazione comunale si scusa per eventuali disagi e ringrazia i cittadini per la collaborazione.