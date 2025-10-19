Montacuto* – La chiesa della Madonna dei Campi ha ospitato la messa celebrata dal Vescovo di Tortona, S.E. Mons. Guido Marini, dedicata al pellegrinaggio vocazionale e giubilare, alla presenza di un ampio seguito di fedeli. Presenti, il Comandante della Stazione *Carabinieri* di San Sebastiano Curone, *Maresciallo Ordinario Lorenzo La Manna*, e il Sindaco di Montacuto, Piero Frascaroli Calvino, come segno di vicinanza alla comunità religiosa da parte delle Istituzioni. Un momento di condivisione e dialogo, in un clima di serenità e spiritualità.

