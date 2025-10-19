Grande successo della seconda edizione del Premio Letterario “La Penna di Napoleone” a Marengo che ha assegnato gli attestati di merito e le penne d’oca con il pennino inciso con la N di Napoleone agli scrittori e scrittrici di narrativa e di poesia. Alla presenza del Consigliere Provinciale Delegato a Marengo Maurizio Sciaudone, dopo una visita al museo e le foto di rito con la statua del Primo Console, in Auditorium circa 80 persone tra premiati e i loro accompagnatori, famigliari e amici, hanno molto gradito la giornata che ha assegnato ai singoli i meritati riconoscimenti. La giuria ha infatti valutato i componimenti durante l’estate e su questo 18 ottobre c’è stata la premiazione con la partecipazione anche di Cherima Fteita, della 59esima Demi Brigade di istanza a Marengo e dell’Avvocato Massimo Taggiasco, Presidente di Giuria, che ha ringraziato e rilanciato il terzo concorso per il prossimo anno.

Nella giornata organizzata da Giulia Gallina con la partecipazione di Carlotta Leone, sotto lo sguardo attento del fotografo Gianluca Guglielmero, si sono intrattenuti momenti di relazione forte soprattutto curati dal Team del Moto Club di Marengo. Il Temporary Manager Efrem Bovo ha ovviamente espresso tutto il suo apprezzamento per la vitalità che continua a animare il Polo Culturale di Marengo ancor più incoraggiata dai lavori nel parco secolare che vedrà un’espressività culturale sempre più diffusa ed il libro “La Penna di Napoleone” sarà veicolo di tale vivacità letteraria.

Ecco l’elenco di coloro che hanno ritirato il premio:

Sezione Poesia

1°classificato Davide Zaccone

2°classificato Antonio Calabrese

3°calssificato ex aequo Sergio Malvasi

Unico classificato giovani Matteo Giugno

Gli aventi diritto di pubblicazione

Giuseppe Capoluongo, Anastasia Serego, Silvia Sillano, Gianfilippo Ippati, Teresa Rapuano, Cristian Bisa

Sezione Narrativa

1°classificato Federica Canepa

2°classificato Teresa Rapuano

Premio speciale Desaix Martino Serego Allighieri

Menzione d’Onore Isabella Gamalero

Unico classificato giovani Federico Mantegari

Gli aventi diritto di pubblicazione

Mauro Caneparo e Orlando Virginio Comizzoli

Correlati