Brignano Frascata* e *San Sebastiano Curone* – Prima la chiesa della frazione San Desiderio, poi quella di San Sebastiano nell’omonimo centro, hanno offerto la possibilità ai *Carabinieri* di incontrare i fedeli al termine della Santa Messa domenicale, per promuovere l’informazione sul tema delle *truffe* agli anziani e alle fasce deboli. _Conoscere per riconoscere_ e prevenire: la rete informativa e la consapevolezza dei problemi possono diventare un efficace strumento per arginare le criticità e il degrado, come nel caso delle truffe largamente diffuse negli ultimi anni ma costantemente oggetto di attività di contrasto da parte delle forze di polizia, che possono avvalersi della fattiva collaborazione dei cittadini, sempre più informati e attenti. Le segnalazioni al *112* si sono rivelate spesso _input_ determinanti per il pronto intervento sul territorio, con esiti favorevoli in termini preventivi quanto repressivi.

