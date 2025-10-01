L’annunzio è del Sindaco Federico Chiodi in occasione delle stesura del Piano triennale degli investimenti.

“Il Piano Triennale delle Opere Pubbliche – ha dichiarato il Primo cittadino – aggiornato con gli interventi e le stime dei costi previste, per il momento, nel 2028: investimenti da 2 milioni di euro per lavori che interesseranno le strade, l’illuminazione pubblica, il risanamento acustico; la riqualificazione e la messa in sicurezza della viabilità nelle aree industriali-artigianali in zona nord della città, nei pressi della regione Villoria per intenderci; la ristrutturazione della caserma dei Carabinieri, edificio come sapete di proprietà comunale, e la ristrutturazione del magazzino comunale, ex macello pubblico, in viale Piemonte. Ribadisco si tratta di stime e previsioni, chiaramente avremo modo di aggiornare ulteriormente da qui al 2028 il piano delle opere pubbliche, inserendo, laddove necessario ulteriori interventi, così come altri potrebbero essere anticipati rispetto all’attuale previsione.”

“Altro elemento in costante aggiornamento – ha aggiunto Chiodi – è la programmazione del personale che al momento è rimasta invariata con tre assunzioni previste fra il 2026 e il 2027 (2 istruttori ex categoria C e un funzionario ex cat. D), che si sommano alle assunzioni già previste per quest’anno che sono attualmente in corso (lo ricordo, si tratta di 4 istruttori ex categoria C, 2 funzionari ex categoria D, 1 dirigente per il settore Territorio e Ambiente). Per il 2028 non abbiamo ancora previsioni chiaramente, così come non conosciamo quale sarà il quadro normativo. Sapete anche che il piano di fabbisogno del personale non fa più parte, tecnicamente, del DUP ma è inserito nel PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione), che sarà approvato dalla Giunta alla scadenza all’inizio del prossimo anno, aggiornando anche la programmazione per il 2028.”