La Giunta Comunale di Imperia ha approvato la delibera relativa all’aggiornamento delle tariffe dell’imposta di soggiorno, che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2026. Si tratta del primo adeguamento dopo sette anni di tariffe invariate, deciso alla luce del trend nazionale che vede numerosi Comuni turistici procedere a un aggiornamento dell’imposta, in considerazione dell’aumento dei costi dei servizi e delle nuove e maggiori esigenze di valorizzazione del territorio.

Le nuove tariffe prevedono un incremento contenuto, calibrato in base alla categoria delle strutture ricettive:

+1,00 euro a notte per ospiti di hotel a 3,4 e 5 stelle;

+0,50 euro a notte per hotel a 2 e 1 stella;

+1,00 euro a notte per appartamenti ammobiliati a uso turistico, affittacamere, bed & breakfast e case vacanze;

+0,25 euro a notte per campeggi e aree attrezzate.

Il gettito dell’imposta di soggiorno è destinato a interventi in materia di turismo, manutenzione urbana, promozione del territorio ed eventi, anche e soprattutto nei periodi di bassa stagione, contribuendo a migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

In particolare, l’Amministrazione intende sostenere la realizzazione di un grande evento fuori stagione, capace di richiamare visitatori anche nei mesi non estivi e di consolidare il percorso verso una maggiore destagionalizzazione dell’offerta turistica. L’obiettivo è di valorizzare le eccellenze locali, promuovere Imperia come destinazione vivace e attrattiva tutto l’anno e favorire la crescita economica del comparto turistico in maniera più equilibrata.

“Dopo sette anni di tariffe invariate si è reso necessario un aggiornamento, in linea con quanto sta avvenendo a livello nazionale e anche in Comuni vicino a noi. Il piano tariffario è stato condiviso con le categorie del settore nel corso del Tavolo del Turismo, durante il quale abbiamo fatto il punto sui risultati positivi di questi anni e abbiamo illustrato le novità in un clima di confronto costruttivo. Con il Sindaco Scajola stiamo lavorando perché le risorse aggiuntive permettano di rafforzare la promozione turistica e sostenere gli interventi di manutenzione e valorizzazione del patrimonio cittadino. Anche a seguito dell’adeguamento, Imperia continuerà a mantenere tariffe competitive rispetto ai Comuni costieri liguri e nazionali di analoga vocazione turistica, garantendo al contempo una maggiore capacità di investimento sul territorio.” dichiara l’Assessore al Turismo Gianmarco Oneglio.