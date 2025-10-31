Domenica 2 novembre come ogni prima domenica del mese, a Tortona apre gratis al pubblico una importante struttura gestita dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona che si affianca alle consuete aperture in ogni fine settimana del Museo del Divisionismo, anche questo ad ingresso gratuito.

Parliamo ovviamente di Casa Barabino con lo studio del pittore Angelo Barabino nell’omonima via di Tortona dove sarà possibile visitare gli allestimenti di vita e lavoro di del pittore, uno degli esempi di Divisionismo nel Tortonese. Nello studio sono presenti anche diversi quadri originali del pittore.

Casa Barabino potrà essere visitata dalle ore 15.00 alle ore 19.00.