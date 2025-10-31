In considerazione del repentino abbassamento delle temperature e delle escursioni termiche che hanno caratterizzato gli ultimi giorni, il Sindaco di Cervo, Lina Cha, ha firmato un’ordinanza per autorizzare l’accensione anticipata degli impianti di riscaldamento su tutto il territorio comunale.

L’autorizzazione entra in vigore da lunedì 3 novembre 2025 e sarà valida fino a venerdì 14 novembre 2025 compreso. Gli impianti potranno essere utilizzati per un massimo di 5 ore giornaliere, liberamente articolabili nell’arco della giornata. Tale durata rappresenta la metà di quella consentita in via ordinaria (10 ore), come previsto dalla normativa per le accensioni anticipate.