Venerdì 31 ottobre 2025 Casale Monferrato ospiterà una grande giornata di festa dedicata ai più piccoli, alle famiglie e a tutti gli amanti dell’atmosfera di Halloween, con un ricco programma che unisce musica, spettacolo, giochi e divertimento.

A partire dalle ore 17,00 le vie del centro si animeranno con la “Halloween Parade”, una colorata parata nella quale i bambini mascherati potranno accompagnare un carretto musicale tra balli e indovinelli, guidando i piccoli partecipanti nel tradizionale “dolcetto o scherzetto”. L’iniziativa, pensata per favorire la socialità e la partecipazione nel cuore della città, si concluderà nel luogo dello spettacolo serale.

Dalle ore 18,30, al Salone Tartara di Piazza Castello, si terrà il “Family Magic Show”, uno spettacolo per tutte le età firmato dall’illusionista Enrico Marando, che unirà magia, comicità e coinvolgimento del pubblico in un’atmosfera suggestiva e “da brivido”. Durante la festa sarà attivo anche uno stand a tema che offrirà popcorn, patatine e bevande analcoliche, per rendere ancora più piacevole e golosa l’atmosfera di Halloween.

La serata proseguirà poi con “Halloween Family Fun”, l’appuntamento dedicato ai più grandi: alle ore 21,00, sempre al Salone Tartara, si svolgerà il ballo in maschera con intrattenimento musicale, premiazione delle maschere più originali e momenti di animazione.

“Halloween è una delle occasioni più amate dai bambini e dalle famiglie – ha sottolineato il Sindaco Emanuele Capra – e quest’anno desideriamo che sia una giornata di allegria, creatività e partecipazione, vissuta insieme in un clima di serenità e sicurezza. Casale Monferrato è una città viva, capace di accogliere e condividere momenti di festa che rafforzano il senso di comunità”.

L’Assessore alle Politiche Giovanili Irene Caruso ha aggiunto: “Con queste iniziative vogliamo offrire ai più giovani e alle famiglie un’occasione di incontro, gioco e divertimento, valorizzando anche gli spazi cittadini come luoghi di aggregazione. La partecipazione, la fantasia e la collaborazione sono gli ingredienti che rendono ogni festa un’esperienza unica per tutta la comunità”.

La partecipazione a tutti gli appuntamenti della giornata sarà libera e gratuita.