Martedì 4 novembre 2025 si svolgeranno le celebrazioni della “Giornata dell’Unità Nazionale”, della “Giornata delle Forze Armate” e della “Commemorazione dei Caduti per causa di guerra o in servizio”. Il programma che prenderà il via alle ore 9,45 prevede il ritrovo dei partecipanti presso il Monumento ai Caduti nei Giardini Pubblici dove si aprirà con le letture e i canti a cura delle Scuole casalesi ai quali seguirà la deposizione della corona di alloro e il discorso celebrativo del Sindaco.

Alle ore 10,30 i partecipanti si trasferiranno in corteo presso il Cimitero Cattolico Urbano dove assisteranno all’alzabandiera e alla deposizione della corona di alloro al Monumento ai Caduti situato presso il “Quadrato militare” al quale seguirà la celebrazione della Santa Messa al termine della quale verranno deposte le corone di alloro alle lapidi dei Caduti dislocate all’interno del Cimitero.

Le deposizioni delle corone di alloro ai Monumenti ai Caduti di Piazza Martiri della Libertà e delle Frazioni avverranno nel corso della prima mattinata.