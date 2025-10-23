Dal 25 Ottobre 2025 al 25 Gennaio 2026, il Castello dei Paleologi di Acqui Terme accoglie la seconda edizione di Timeless Monferrato Art Project, a cura di Viola Cafuli e Germano Leporati, trasformando i suoi spazi storici in un palcoscenico per l’arte contemporanea.

“Eventi come Timeless Monferrato Art Project rappresentano un contributo prezioso alla vitalità e alla crescita del nostro Sistema Museale, confermandolo come un vero e proprio polo della conoscenza, dove il dialogo tra passato e contemporaneità si rinnova costantemente” dichiara Danilo Rapetti Sardo Martini – Sindaco della Città di Acqui Terme.



“La capacità di coniugare la memoria storica del Castello dei Paleologi con le più innovative forme di espressione artistica offre ai visitatori un’esperienza che va oltre la semplice fruizione estetica: diventa un’occasione di scoperta, di riflessione e di connessione con il territorio” dichiara Enrico Silvio Bertero – Presidente del Consiglio Comunale e Delegato del Sistema Museale.

“Timeless dimostra come l’arte, quando si intreccia con la storia e la comunità, possa generare nuovi flussi di interesse, attrarre pubblici diversi e rafforzare il ruolo del museo come luogo vivo, aperto e in continuo dialogo con il tempo e con le persone.”

Un dialogo potente tra memoria e visione, tra il fascino archeologico del castello e le installazioni immersive di Davide Cedolin e Drop Kollektiv, che portano video, suono e luce dentro la pietra, creando un’esperienza sensoriale e intima.

Il tema di quest’anno è “Terra”: radice e orizzonte, materia viva e metafora di appartenenza.

Timeless trasforma un luogo simbolo della storia locale in un terreno di sperimentazione, dove il passato incontra la ricerca artistica più attuale.

Un invito a lasciarsi attraversare dall’arte, in uno spazio che respira insieme al tempo.

📍 Opening sabato 25 ottobre, ore 16.00 – Castello dei Paleologi, Acqui Terme.

