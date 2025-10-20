Monleale – Festa Patronale di Santa Teresa in frazione Cusinasco, con la rituale messa, a seguito della quale si è tenuto un incontro con il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Volpedo, Maresciallo Capo Francesco Barisonzi, che ha parlato ai presenti di come prevenire e affrontare il problema delle truffe in danno degli anziani e delle fasce più deboli.

Tema principale, la telefonata da parte del sedicente medico, avvocato o rappresentante delle forze dell’ordine che riferisce di un incidente e di problemi di carattere medico o legale di un congiunto, paventando gravi ripercussioni sulla persona qualora l’inconsapevole vittima della truffa non intervenga con pagamenti in denaro o preziosi per impedirle. Va da sé che per le prestazioni sanitarie urgenti come per gli interventi di polizia non è previsto il pagamento di alcunché, tantomeno con le modalità richieste dai truffatori.

L’impegno costante dei Carabinieri per contenere e contrastare il fenomeno mira alla conoscenza del problema da parte delle persone, affinché possano riconoscere i malviventi ed evitare di cadere nella loro rete, avvisando tempestivamente il 112 per avere la necessaria assistenza e favorire il pronto intervento delle pattuglie sul territorio.