Si è svolto ieri, in piazza Duomo, il secondo appuntamento del progetto “Derthona in Bici” intitolato “A Scuola di Bici”, iniziativa finanziata da Sport e Salute S.p.a. e organizzata in collaborazione con l’associazione Enjoy the Trail ASD rivolta ai bambini e ai giovanissimi del territorio con l’obiettivo di incoraggiare l’uso della bicicletta non solo come mezzo di trasporto ecologico, ma anche come strumento di crescita personale, divertimento e socializzazione.

Per l’occasione era presente il pullman ufficiale della Nazionale Italiana di Ciclismo.