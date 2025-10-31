Pontecurone – La parrocchia di Santa Maria Assunta è stata teatro dell’incontro fra i Carabinieri e la cittadinanza sul tema della prevenzione delle truffe e dei furti in danno delle fasce più deboli, organizzato dalla Compagnia di Tortona e dalla locale Stazione in collaborazione con il parroco.

I Carabinieri si sono soffermati, ancora una volta, sull’importanza delle segnalazioni al 112, che deve essere considerato un numero di famiglia e come tale contattato immediatamente, prima ancora dei familiari, quando ci sia la necessità di richiedere aiuto o per fugare dubbi su situazioni sospette e su persone che dovessero presentarsi alla porta o telefonare con richieste insolite.

Nella circostanza, è stato il Maresciallo Simone Varelli, Comandante della locale Stazione Carabinieri, a fornire informazioni sull’odioso crimine e a offrire consigli su come evitare di cadere nella rete dei truffatori e prevenire le loro malefatte.