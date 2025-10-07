Il Comune di Diano Marina si prepara a festeggiare i suoi giovani concittadini con la consegna di un bonus cultura dedicato ai diciottenni grazie a un fondo per le Politiche attive giovanili. L’iniziativa, volta a promuovere la cultura, la formazione e la crescita personale, si concretizzerà in una cerimonia ufficiale che si terrà lunedì 13 ottobre alle ore 16:00 presso la sala consiliare del Comune, al secondo piano di piazza Martiri della Libertà, 3.

Il bonus, del valore nominale massimo di 50 euro, è destinato ai ragazzi e alle ragazze di Diano Marina che hanno raggiunto la maggiore età nel corso del 2024. Questo voucher potrà essere speso esclusivamente per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, offrendo così un’opportunità concreta per avvicinarsi al mondo dell’arte e dello spettacolo. L’obiettivo principale di questa iniziativa, fortemente voluta dalla giunta comunale su proposta congiunta dell’Assessore alla Cultura Sabrina Messico e del Consigliere alle Politiche giovanili Valentina Zeccola, è duplice: da un lato, sostenere le giovani generazioni nell’accesso a esperienze culturali significative; dall’altro, esprimere un simbolo di fiducia nei confronti dei giovani, considerandolo un vero e proprio investimento nel loro futuro.

Per accedere all’agevolazione, i requisiti sono chiari: i beneficiari devono avere la residenza nel Comune di Diano Marina ed essere nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2006. Il buono/voucher dei 42 diciottenni dianesi avrà una validità estesa fino al 30 giugno 2026, garantendo così un ampio lasso di tempo per il suo utilizzo. Inoltre verrà consegnata a tutti i diciottenni una copia della Costituzione, simbolo della consapevolezza e della responsabilità civica.

L’Assessore Sabrina Messico, ha espresso grande entusiasmo per l’iniziativa e ha rivolto un caloroso invito alla partecipazione: “Siamo estremamente orgogliosi di poter offrire questo bonus ai nostri giovani diciottenni. È un gesto concreto che testimonia la nostra volontà di investire nella loro crescita culturale e personale. Crediamo fermamente che l’accesso alla cultura sia un pilastro fondamentale per lo sviluppo di cittadini consapevoli e attivi. Invito tutti i ragazzi e le ragazze nati nel 2006, insieme alle loro famiglie, a partecipare alla cerimonia di consegna di lunedì 13 ottobre”.

“L’obiettivo è far sentire i giovani parte attiva della comunità” ha aggiunto il Consigliere Valentina Zeccola. È un investimento nel loro futuro e nel futuro di Diano Marina, un modo per incoraggiarli a coltivare le proprie passioni e a diventare cittadini sempre più consapevoli e partecipi”.