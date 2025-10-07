Il Palazzo delle Poste e la Casa del Mutilato di Alessandria vengono presentati al pubblico nell’ambito

delle Giornate di Valorizzazione promosse dal Ministero della Cultura, Sabato 11 ottobre, attraverso

visite accompagnate daì funzionari della Soprintendenza e alcuni protagonisti del cantiere

Nell’ambito delle Giornate di Valorizzazione promosse dal Ministero della Cultura, volte ad aprire al

pubblico siti normalmente non accessibili e cantieri in corso, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e

Paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo, in collaborazione rispettivamente con Poste Italiane

e con Confindustria Alessandria, offrirà al pubblico una visita speciale al Palazzo delle Poste e alla Casa del

Mutilato, due architetture protagoniste del ‘900 alessandrino. La storia antica e recente degli ultimi

interventi di restauro e recupero sarà raccontata dai funzionari architetti e storici dell’arte che hanno

direttamente svolto attività di alta sorveglianza nei riguardi di questi beni tutelati.

La visita al Palazzo delle Poste sarà occasione in particolare per illustrare i recenti lavori condotti

sull’edificio, che hanno coniugato le esigenze di messa in sicurezza ed efficientamento con quelle della

tutela e della conservazione degli elementi significativi per il pregio storico artistico; tra questi saranno

approfonditi in particolare i contributi artistici forniti da Gino Severini, con il grande mosaico di facciata, e

la pittura murale di Giulio Rosso, collocata nella Sala della Scrittura, che sarà aperta al pubblico per

l’occasione.

Alla Casa del Mutilato il visitatore sarà invece condotto all’interno del cantiere in corso, promosso da

Confindustria Alessandria e sostenuto anche dal contributo finanziario del Ministero della Cultura, per

scoprire i dettagli del progetto di Venanzio Guerci, ma anche i segreti svelati dei dipinti murali di Morando e

di Caffassi oggi in corso di restauro.

I siti saranno aperti al pubblico nella giornata di sabato 11 ottobre 2025, con ingresso gratuito che avverrà in

n.3 turni distinti su ogni sito, previa prenotazione obbligatoria e fino al raggiungimento del numero massimo

consentito per ogni gruppo, necessariamente contenuto per ragioni di sicurezza.

Le visite gratuite accompagnate dai funzionari della Soprintendenza Francesca Lupo, Rossana Netti e Gloria

Viale si svolgeranno al mattino presso il Palazzo delle Poste (9.15, 10.30, 11.45) e al pomeriggio presso la

Casa del Mutilato, dove saranno anche presenti, oltre a un rappresentante della proprietà Confindustria

Alessandria, i progettisti Arch.Chiara Guala e Ing. Fabio Figini e il restauratore Domenico Gazzana,

impegnati negli interventi attualmente in corso (14.15, 15.30, 16.45).

INGRESSO GRATUITO

Palazzo delle Poste: visita accompagnata gratuita 9.15, 10.30, 11.45

Casa del Mutilato: visita accompagnata gratuita 14.15, 15.30, 16.45

CONTATTI

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo t.

0131 229100

Soprintendenza_ https://www.sabap-al.beniculturali.it/

PRENOTAZIONI

tramite invio email a: sabap-al.eventi@cultura.gov.it entro le ore 16 del 10/10/2025. Le prenotazioni

saranno accolte fino a esaurimento posti, e confermate tramite invio di email di accettazione.