Stazione Ferroviaria: trenointercity proveniente da Livorno e diretto a Milano Centrale. La Gazzella del pronto intervento raggiunge il capotreno che ha segnalato al 112 la presenza di un individuo molesto resosi responsabile di tentati furti ai passeggeri.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia lo individuano, è sprovvisto di documenti di identità e si mostra subito poco collaborativo. Viene invitato a un atteggiamento urbano e rispettoso ma la reazione è diametralmente opposta: il 22enne, come sarà successivamente accertato a seguito dell’identificazione, inveisce contro i Carabinieri, li insulta, li strattona, cerca di colpirli. Ha evidentemente da nascondere molto più di quanto appaia. I Carabinieri lo contengono e lo arrestano. I successivi accertamenti rivelano che il giovane è anche irregolare sul territorio nazionale e per questo viene denunciato in relazione alle norme che regolano l’immigrazione. Condotto presso le camere di sicurezza, sarà processato con rito direttissimo davanti al Tribunale di Alessandria.