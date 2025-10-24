SABATO 25 OTTOBRE

Tortona: dalle ore 15:00 alle 18:00 in piazza Marconi e piazza Arzano con l’evento dal titolo “Scienza in gioco”, dove esperti e volontari dell’associazione Scettici e informati, e dell’associazione La Fenice, animeranno una ludoteca di giochi da tavolo che affrontano temi come la genetica, l’ecologia, la logica, la chimica e i cambiamenti climatici, mentre gruppi di studenti delle scuole tortonesi presenteranno una serie di esperimenti e attività da loro sviluppate, con cui esploreranno argomenti come il metodo scientifico, le intelligenze artificiali, la biologia o la dinamica dei fluidi. A seguire, alle 18:30, i divulgatori di ToScience intratterranno il pubblico con Science FEST, uno science show alla scoperta del lato più spettacolare della scienza, tra cambi di colore, esplosioni e reazioni chimiche incontrollate.

Tortona: alle 21 presso il Santuario della Madonna della Guardia, concerto del Perosi festival, ingresso gratuito.

Tortona: fino al 31 ottobre presso la Biblioteca in via Ammiraglio Mirabello Mostra postuma del pittore Luigi Scaffini (lunedì ore 14-18; martedì, giovedì e venerdì 9-18; mercoledì 9- 14), oltre al sabato e alla domenica dalle 16 alle 19. L’ingresso è libero, per info. Tel. 0131864444.

Tortona: fino al Fino al 30 novembreè visitabile presso il Museo Diocesano di Tortona la mostra “Pellegrini di Speranza. Bovo, Contardo, Rocco“. Tre santi, tre cammini, un unico racconto radicato profondamente nella storia e nella devozione del territorio tortonese.

L’esposizione offre uno sguardo inedito sulla loro rappresentazione artistica attraverso i secoli, evidenziandone le peculiarità iconografiche e il valore spirituale ancora vivo oggi.

Un affascinante percorso tra arte e spiritualità che celebra tre figure emblematiche della fede popolare.Visite su prenotazione per scuole e gruppi. Per info: 0131 816609, beniculturali@diocesitortona.it, muditortona.net

Tortona: In via Pernigotti dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 è aperto gratuitamente il Museo del Mare. Il Museo del mare di Tortona nasce per volontà, tenacia e collaborazione del gruppo Marinai d’Italia “Lorenzo Bezzi” nel 2008. Il 10 giugno 2010 viene inaugurato ufficialmente alla presenza di autorità civili e militari, reparti della Marina Militare e popolazione. Attualmente il museo si estende su una superficie di circa 300 mq e conta circa 1500 reperti ed è gestito dai volontari dell’Associazione “Amici del Museo del mare di Tortona”. Si segnalano per il notevole valore storico la macchina crittografica tedesca ENIGMA ed i cimeli della spedizione al Polo Nord del Duca degli Abruzzi Luigi Amedeo di Savoia, avvenuta nel 1900, appartenuti al nostro concittadino Ammiraglio Medico Pietro Achille Cavalli Molinelli

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it. tel. 0131 822965.

DOMENICA 26 OTTOBRE

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) è aperto al pubblico con visite guidate gratuite il Museo Archeologico Derthona (MADE). Il percorso museale intende raccontare la storia di Tortona secondo una duplice lettura, cronologica e tematica: nel primo lotto di prossima presentazione sono affrontate le origini dell’insediamento ligure, la fondazione della prima colonia in età repubblicana, fino al completo riassetto urbano nel corso dell’età augustea, ben testimoniato da elementi architettonici e mosaici che rivelano la monumentalità degli edifici pubblici e il prestigio delle domus private.