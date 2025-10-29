Via libera dalla Giunta alla rimodulazione delle imposte per il 2026. Le nuove tariffe, concordate con le associazioni di categoria, finanzieranno marketing territoriale, eventi e servizi per l’outdoor.

Una decisione strategica e condivisa per potenziare l’offerta turistica del territorio. La Giunta Comunale di Diano Marina, con la Delibera n. 152 del 22 ottobre 2025, ha approvato la rimodulazione delle tariffe dell’Imposta di soggiorno che entreranno in vigore a partire dal 1° aprile 2026. L’intervento, atteso e concertato con gli operatori del settore, mira a riallineare il Comune ai livelli tariffari delle località limitrofe, garantendo al contempo maggiori risorse da investire nel marketing e nei servizi a beneficio dell’intera filiera turistica.

Le nuove tariffe, che variano da un minimo di 1,00 Euro a un massimo di 4,00 euro a persona per notte, sono state definite nel rispetto della normativa e in base alla tipologia e classificazione delle strutture ricettive. L’aumento è stato concordato con le associazioni locali maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, molte delle quali si erano già espresse favorevolmente all’iniziativa fin dall’anno precedente. L’obiettivo è duplice: creare una maggiore omogeneità tariffaria nel comprensorio e generare un gettito stimato in 850.000,00 euro per il 2026, destinato a finanziare una serie di interventi mirati.

Il piano di investimento, come previsto dal Regolamento comunale, destinerà almeno il 60% degli introiti alla promozione turistica, alla comunicazione, al promo commercializzazione e al marketing, anche attraverso accordi sovracomunali. Il restante 40% sarà impiegato per il miglioramento del decoro della località e per investimenti infrastrutturali a valenza turistica. Tra i progetti già in programma figurano un potenziamento del servizio di bus navetta tra la stazione ferroviaria e il centro città, un miglioramento del marketing promozionale, una più efficiente gestione dello IAT e un incremento del servizio di verde pubblico, essenziale per l’offerta outdoor e la qualità della vita dei visitatori.

L’Assessore al Turismo, Luca Spandre, ha sottolineato l’importanza del percorso di condivisione che ha portato a questa decisione. “Questa rimodulazione non è un semplice aumento, ma il frutto di un dialogo costruttivo e trasparente con i nostri operatori. Insieme alle associazioni di categoria abbiamo sostenuto la necessità di allineare le nostre tariffe a quelle dei Comuni vicini. Questo passo ci permette di investire in modo significativo nel marketing territoriale e nello sviluppo di servizi legati all’outdoor, un settore in forte crescita che rappresenta il futuro della nostra offerta turistica. Le risorse aggiuntive saranno impiegate per rendere Diano Marina una meta sempre più attrattiva”.

“La decisione di rimodulare la tassa di soggiorno è un atto di responsabilità verso il futuro della nostra città e del suo indotto turistico” ha concluso il Sindaco Cristiano Za Garibaldi. “Il pieno accordo con le associazioni di categoria dimostra la maturità del nostro sistema: allineare le tariffe non solo uniforma la nostra posizione nel contesto provinciale, ma ci dota degli strumenti finanziari necessari per innalzare la qualità dell’accoglienza e dei servizi”.