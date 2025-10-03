Il Comune rende noto l’apertura dei termini per l’iscrizione all’Albo degli scrutatori di seggio elettorale. L’iniziativa è volta a garantire il corretto svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio in occasione delle consultazioni elettorali.

Per poter essere inclusi nell’Albo degli Scrutatori di Seggio Elettorale, i cittadini devono possedere i seguenti requisiti: essere elettori del Comune di residenza e avere assolto gli obblighi scolastici, ovvero possedere almeno il titolo della scuola dell’obbligo.

Tutti gli elettori e le elettrici del Comune che desiderano essere iscritti nell’albo dovranno presentare apposita domanda entro il giorno 30 novembre di ogni anno. I moduli per la domanda sono disponibili gratuitamente presso l’Ufficio Elettorale Comunale o possono essere scaricati dal sito web istituzionale del Comune all’indirizzo https://www.comune.dianomarina.im.it/novita/news/iscrizione-nellalbo-degli-scrutatori-di-seggio-elettorale-0 . La domanda compilata dovrà essere inviata all’Ufficio Protocollo del Comune protocollo@comune.dianomarina.im.it .

Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore di ufficio elettorale di sezione le seguenti categorie di persone: i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti; gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Quello dello scrutatore di seggio elettorale è un compito di rilevanza civica che contribuisce in modo significativo alla trasparenza e alla regolarità delle consultazioni. L’invito alla presentazione delle domande rappresenta un’opportunità per i cittadini di partecipare attivamente alla vita democratica del proprio territorio.