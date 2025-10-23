La possibilità é emersa ieri sera durante la seduta del Consiglio Comunale di Diano Marina, in risposta ad un interrogazione della minoranza.

Di seguito la cronaca della seduta del consiglio nella quale emerge la possibilità.

Si è tenuta questa sera, mercoledì 22 ottobre, la seduta del Consiglio Comunale di Diano Marina. Di seguito, un riepilogo dei punti principali che sono stati oggetto di discussione e deliberazione.



Bilancio e Finanze Comunali

Tra i punti salienti, l’approvazione della variazione alla nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027. La variazione riguarda gli interventi al cimitero storico per un totale di circa 350.000 euro, l’acquisto delle reti di contenimento da posizionare sull’Incompiuta per 500.000 euro e alcuni lavori per un milione di euro: la comprensione del DUP di questi ultimi è requisito essenziale per accedere a un finanziamento ministeriale.



Il Consiglio è stato chiamato anche a pronunciarsi (e l’ha fatto favorevolmente) sul riconoscimento di un debito fuori bilancio di 6.696,80 euro, derivante da una sentenza esecutiva del Tribunale di Imperia, che ha richiesto una formale ratifica per la sua legittimità.



Mozioni e Interrogazioni

Il gruppo consiliare “Diano Marina” (Consiglieri Bellacicco e Borghi) ha portato all’attenzione del Consiglio

Problematica della presenza di topi e cinghiali nel centro storico. Il contratto di derattizzazione prevede 280 trappole (200 a Diano Marina e 80 nelle frazioni) e 34 passaggi ordinari (più passaggi specifici su segnalazioni), rappresenta un’implementazione del contratto precedente e scadrà a luglio 2026. nel contratto erano previsti 22 interventi dal 1 maggio al 30 settembre e quest’anno nel medesimo periodo gli interventi sono stati 51 su specifica richiesta dell’ufficio a seguito sia dei sopralluoghi che delle segnalazioni. Tali interventi sono stati fatti sia sulle trappole esistenti che nelle aree dove si sono ricevute le maggiori segnalazioni. A ciò si aggiunge l’intervento di Rivieracqua (su richiesta da parte degli uffici) nei mesi di luglio e agosto, che avrà una cadenza regolare, secondo quanto affermato dal gestore. Per quanto riguarda la presenza di cinghiali, a seguito di segnalazioni relative alla loro presenza nel centro abitato è sempre stato puntualmente richiesto l’intervento della vigilanza faunistica (ufficio esclusivamente competente e dedicato della Regione Liguria) che ha predisposto sopralluoghi per intercettare le tane degli animali e intervenire sugli stessi. L’ultimo intervento richiesto risale a ottobre 2025.

una mozione relativa all’organizzazione della Festa di Capodanno, con la quale si chiedeva al Consiglio di impegnarsi nell’ingaggio di artisti locali, con cachet più bassi. La mozione è stata respinta: “la scelta degli artisti non è di competenza del Consiglio comunale”, ha precisato il Consigliere Brunazzi. Inoltre “l’obiettivo non è riempire la piazza a Capodanno” ha aggiunto l’Assessore Luca Spandre “ma quella di creare un appuntamento che dia risonanza a Diano Marina, incentivando il turismo invernale”.

Diverse interrogazioni riguardanti:

la previsione di incasso della tassa di soggiorno, che ammonterà – si presume (ma non è ancora possibile dirlo) – a 580.000 euro circa.Le implicazioni di una recente sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegalità costituzionale della legge regionale. “In realtà la legge regionale non decadrà” ha chiarito il Sindaco, che ha anche specificato di non avere voce in capitolo sulle dinamiche legislative della Regione. “La sentenza prevede solo che venga tenuta nella debita considerazione anche la sostenibilità economica dell’attività turistica come fattore che incide sul cambio di destinazione d’uso delle strutture ricettive”. Lo stato di avanzamento del cronoprogramma di Rivieracqua. A seguito della recente riunione in Provincia, verrà diffuso un aggiornamento puntale degli interventi con un comunicato stampa dedicato.

Una mozione sul trasporto pubblico locale gestito da Riviera Trasporti, respinta per i motivi chiariti dall’Assessore Luca Spandre. L’Amministrazione è a conoscenza delle criticità del servizio e pubblicherà in questi giorni una comunicazione dedicata alle attività in essere.

Il gruppo “Diano Domani” (consiglieri Parrella e Cavalleri) ha sollevato le seguenti questioniE interrogazioni relative a

Gestione della società Gestioni Municipali. A breve verrà pubblicato il bando per l’incarico di coordinatore delle attività aziendali ed è prevista la proroga dell’incarico dell’attuale amministratore unico. In merito ai risarcimenti richiesti a seguito della balneazione vietata ad agosto, non ci sono i presupposti legali ma si sta valutando una sorta di voucher per chi è stato danneggiato in larga misura dal divieto di balneazione.

Stato dei cimiteri cittadini. Per il cimitero cittadino è previsto l’investimento 1.600.000 euro totali. I lavori relativi al primo lotto partiranno alla fine del 2025 mentre i lavori relativi ai cimiteri delle frazioni non sono inseriti nel piano triennale perché gli interventi rientrano delle manutenzioni ordinarie al di sotto dei 150.000 euro.