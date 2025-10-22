Il LowBb bassoon cluster in collaborazione con il Conservatorio Antonio Vivaldi di Alessandria e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria,

ha dato vita al Concorso di fagotto e oboe 2025 rivolto ai giovani che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado.

Il concorso si svolgerà sabato 25 ottobre 2025 a partire dalle ore 10.30 presso l’Auditorium Pittaluga del Conservatorio A. Vivaldi di Alessandria, il concerto di premiazione si terrà alle ore 16.00.

Sempre inerente al fagotto e al controfagotto dal 24 al 26 ottobre presso Tutto Musica di Franco Taulino (via Savonarola 30) ci sarà l’esposizione della ditta Tutti i Fagotti di Amburgo e sarà presente il riparatore di fagotti e controfagotti Loris Zanetti che si metterà a disposizione dei giovani musicisti iscritti al concorso e ai musicisti provenienti da tutta Italia.

Ulteriori informazioni sul concorso nella sezione eventi del sito del Conservatorio:

https://www.conservatoriovivaldi.it/evento/concorso-doppieanc-ance-2025