L’attore Jerry Calà sarà con il suo spettacolo “Non sono bello… Piaccio!” il 26 Ottobre alle ore 21.00 al Teatro Marenco di Novi Ligure

L’attore e Regista veronese, fortemente allieterà gli ospiti con un concert-show entusiasmante sugli anni 60’70’80’, che sta registrando in giro per l’Italia SOLD OUT e prodotto in esclusiva dalla The Best Organization.

Attraverso canzoni, monologhi e coinvolgimento del pubblico, ripercorrendo i momenti salienti della sua vita e della sua carriera, Jerry accompagnato dalla JERRYSUPERBAND racconterà alla sua maniera questi suoi oltre 50 anni di carriera…

Sia come attore di cabaret e musicista/cantante prima che come protagonista al cinema poi, la vita di Jerry Calà è sempre stata accompagnata da bellissime canzoni che hanno fatto da colonna sonora ai suoi spettacoli cominciando dagli albori con il gruppo dei Gatti di Vicolo Miracoli, arrivando poi ai suoi film, che, addirittura, hanno rilanciato vecchi successi degli anni ’60 e ’70 e degli anni ’80.

Quindi l’attore racconterà di quella “Verona Beat” dove lui, giovanissimo bassista, si esibiva in teatrini parrocchiali interpretando i tipici brani dei gruppi dell’epoca (Equipe 84, Beatles, Rokes, Rolling Stones) per poi spaziare alle canzoni da cabaret del periodo in cui, con i Gatti, si esibiva al “Derby Club” di Milano sotto l’influenza di Cochi e Renato, Jannacci e compagni e i primi successi musicali come “Prova” e “Capitooooo!”

Poi il salto al cinema e “Sapore di mare” dei Vanzina diventa addirittura il motore del rilancio delle musiche degli anni ’60; un revival che, dall’uscita di quel film, non è mai più finito, tanto che oggi i ragazzi, anche giovanissimi, sanno a memoria canzoni di oltre 40 anni fa; un vero miracolo così come pure la colonna sonora di “Vacanze di Natale” che lanciò brani di disco music anni ’80 da divenire degli Hit, come “I like Chopin”, e in particolare una canzone che Jerry (Billo) cantava al piano bar “Maracaibo”, che è diventata uno dei suoi più grandi cavalli di battaglia.

Jerry, cantandole nei suoi film, è riuscito a far diventare queste canzoni un po’ sue e si diverte un mondo a riproporle in questo show con una specie di superclassifica delle sue canzoni preferite; dai Ricchi e Poveri a Celentano, da Morandi ai Nomadi fino a Battisti, ce n’è per tutti i gusti!!! Insomma, cantare è sempre stato il suo pallino a tutti i costi e alla fine, forse, è diventato il suo secondo mestiere.

Tutti questi anni sempre al culmine del successo dimostrano che zio Jerry ha ancora molte cose da dire, che non si accontenta di essere soltanto un’icona da venerare.

La Fondazione Marenco e il direttore artistico Sandro Bondi desiderano esprimere un sincero ringraziamento alla Società Italiana degli Autori ed Editori – SIAE per il supporto concreto offerto alla stagione musicale del Teatro, della quale “Non sono bello, piaccio” fa parte.