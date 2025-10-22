Una delle proposte del programma autunno 2025 “Io dentro, io fuori” della Ludoteca Comunale ‘C’è Sole e Luna’ esce dagli spazi consueti e arriva, poco lontano, alla ‘Casa di Quartiere’ di Via Verona 116 ad Alessandria.

Si tratta dello spettacolo “Nonnetti” della Compagnia Teatrale ‘Coltelleria Einstein’ di Alessandria, che racconta, senza parole ma con grande efficacia “la giornata di due Nonnetti. Una bella colazione, la ginnastica del mattino; la vita scorre con regolarità, ma piccoli eventi trasformano la quotidianità in avventure a sorpresa”.

L’appuntamento per lo spettacolo è fissato per venerdì 24 ottobre 2025 alle ore 17 con ingresso gratuito ed è rivolto a bambine e bambini, alle loro famiglie e tutta la cittadinanza.

“Non casuali né la scelta della data, che cade nel mese della Giornata Internazionale delle Persone Anziane e della Festa nazionale dei Nonni, né quella dello spazio, luogo di aggregazione e partecipazione dell’intera comunità del quartiere, di cui la Ludoteca è e vuole essere parte integrante” afferma l’Assessora alle Politiche Giovanili Vittoria Oneto.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Ludoteca ‘C’è Sole e Luna’, attraverso i numeri telefonici 0131.227216 e 348.5735800 (anche whatsapp) o all’indirizzo email: ludoteca@comune.alessandria.it. Sono consultabili anche la pagina Facebook ‘Ludoteca Alessandria’ e l’account Instagram ‘ludocesoleeluna’.