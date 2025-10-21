Villalvernia – Sono da poco passate le sette di sera di lunedì 20 ottobre quando le pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Tortona ricevono l’ordine della Centrale Operativa di raggiungere il luogo di un incidente stradale, dove un uomo è stato investito sulle strisce pedonali da un’auto che poi si è data alla fuga senza soccorrerlo. I Carabinieri attivano immediatamente le indagini, ascoltano i testimoni, acquisiscono e analizzano i filmati dei sistemi di videosorveglianza installati nella zona. Non passa molto, prima che i Carabinieri riescano a individuare l’autovettura e a identificare il conducente. L’uomo, un 69enne con precedenti di polizia, viene rintracciato e denunciato. Dovrà rispondere di lesioni colpose e omissione di soccorso.

L’uomo investito, prontamente soccorso, si trova tuttora presso l’ospedale civile di Tortona, dove è arrivato in codice giallo.