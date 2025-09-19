Saranno tre gli Eventi Autentici Liguri organizzati da Comuni e Pro Loco in provincia di Imperia nel prossimo fine settimana.

“In programma altri tre dei centodieci eventi cofinanziati grazie ai due bandi promossi da Regione Liguria per un totale di circa 500 mila euro – ricorda l’assessore al Turismo Luca Lombardi – Sarà un altro fine settimana di manifestazioni imperdibili nell’imperiese”.

Nel dettaglio, dalle 19 di sabato 20 e poi domenica 21 a Conio tradizionale Sagra dei Fagioli nell’ambito delle manifestazioni in onore della festa patronale di San Maurizio; domenica 21 a Mendatica a partire dalle 9.30 Corteo delle Malghe e Palio delle Capre con stand gastronomici e visite guidate; lunedì 22 settembre a Riva Ligure alle 21.15 Consiglio comunale straordinario solenne in piazza Matteotti in occasione della festa di San Maurizio: con l’occasione avrà luogo la consegna del Premio Riva Ligure e delle benemerenze cittadine.