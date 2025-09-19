Lunedì 22 settembre alle 16 visita e punto stampa dell’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone a San Lorenzo al Mare insieme al sindaco Enzo Mazzarese in occasione della conclusione dell’intervento di manutenzione straordinaria del tratto di Ciclovia Tirrenica fino a Ospedaletti.

I lavori sono stati finanziati con un investimento di 1.478.165 euro, di cui 22mila euro dal Fondo strategico regionale e 1.456.165 euro dal Pnrrr.

Saranno presenti anche i sindaci di Cipressa Filippo Rinaldo Guasco, Costarainera Pietro Mareri, Santo Stefano al Mare Marcello Pallini, Riva Ligure Giorgio Giuffra, Taggia Mario Conio, Sanremo Alessandro Mager e Ospedaletti Daniele Cimiotti, oltre ai referenti di Amaie Energia e Servizi.