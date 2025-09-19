Il presidente Cirio e l’assessore Riboldi: «Ora si può partire con la progettazione di un’opera fondamentale per il territorio»

La Direzione regionale dell’Assessorato alla Sanità, a seguito della valutazione del parere ricevuto da Agenas, ha comunicato all’Azienda ospedaliero – universitaria l’archiviazione della proposta di partenariato pubblico privato per la costruzione del nuovo ospedale di Alessandria.

A seguito della comunicazione dell’AOU di Alessandria ai proponenti del PPP, ora si potrà proseguire con l’iter per la realizzazione della nuova struttura: «Il nuovo Ospedale di Alessandria è inserito a pieno titolo nella programmazione Inail e sono disponibili i 410 milioni di euro necessari per la sua realizzazione. Pertanto, entro il mese di gennaio 2026 potrà essere bandita la gara per la progettazione che dovrebbe portare alla definizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica entro il 31 dicembre 2026 – sottolineano il presidente Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Federico Riboldi – L’inserimento nell’ambito della progettazione Inail consente di raggiungere gli obiettivi di efficienza, economicità e corretta allocazione delle risorse pubbliche che sono alla base delle scelte dell’assessorato».