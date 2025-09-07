Appena successo, ieri sera, abbiamo dato la “notizia flash” (come si dice in questi casi in gergo giornalistico) in QUESTO ARTICOLO, adesso possiamo darvi ulteriori particolari del grave incidente stradale avvenuto poco dopo le 21 che ha provocato la morte di un Tortonese del 1977 abitante nella nostra zona. Secondo quanto emerso si tratterebbe di Luca Ballestrero residente a Tortona.

Secondo la prima sommaria ricostruzione effettuata da 118 e Vigili del Fuoco, il 48 enne si trovava a bordo di un’utilitaria quando per cause in conso di accertamento è andato a schiantarsi contri il rimorchio di un camion che a quanto pare trasportava pomodori nell’incrocio con via Cerchetta, una strada che conduce alla frazione Gerbidi di Sale.

Il camion con ogni probabilità proveniva da questa strada carico di pomodori e l’auto deve averlo visto all’ultimo istante mentre era in mezzo alla strada che faceva manovra. L’uomo ha frenato ma complice anche il buio non è riuscito ad evitare l’impatto.

L’urto è stato devastante e sul posto intervenuti i Vigili del Fuoco di Tortona che hanno estratto l’uomo dall’abitacolo ma non c’è stato nulla da fare. La ex statale 211 è rimasta bloccata per qualche tempo. I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dalla Polizia stradale di Acqui Terme.