Gravissimo incidente, questa sera, sabato 6 settembre, sulla SS211 a Sale, dove un’auto si è scontrata contro un rimorchio agricolo incastrandosi sotto lo stesso.

l’intervento, mentre scriviamo queste righe, è tuttora in corso: è intervenuta l’ambulanza del 118 col mezzo di soccorso avanzato di Tortona, i Vigili del Fuoco e Forze dell’ordine.

Sembrerebbe esserci un solo coinvolto in condizioni molto gravi, cioè la persona a bordo dell’auto

Correlati