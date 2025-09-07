Si volgeranno martedì, 9 settembre i funerali di Luca Ballestrero, il tortonese di 48 anni deceduto ieri sera, sabato 6 settembre, lungo la ex statale 211 alla periferia di Sale in un incidente di cui abbiamo dato notizia appena si era verificato e poi stamattina presto con ulteriori dettagli in QUESTO ARTICOLO

I Funerali, provenienti dalla Casa Funeraria Franzoia, avranno luogo Martedì 9 Settembre alle ore 15 in Duomo.

Si proseguirà poi per il cimitero di Passalacqua. Il S.Rosario sarà recitato Lunedì 8 Settembre alle ore 19 in Duomo. Lascia la moglie Paola, e due figli maschi di 13 e 17 anni, oltre alla mamma.

CAMERA ARDENTE visitabile in corso repubblica 2/B a Tortona

Lunedì 10-12 15-18 Martedì 9-12