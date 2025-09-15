Grazie all’accordo con Bus Company e in collaborazione con il Comune di Tortona, la Cittadella dello Sport metterà a disposizione navette gratuite a partire dal 21 settembre in occasione dell’amichevole contro la Virtus Bologna

Il servizio continuerà poi per tutti gli appuntamenti della stagione

La Bertram Derthona Basket, al quinto anno di partecipazione nel massimo campionato di Serie A, torna a giocare nella sua città. Lo farà il prossimo 21 settembre quando incontrerà, per una gara amichevole, i Campioni d’Italia della Virtus Bologna. La sfida si terrà nel nuovissimo Palazzetto della Cittadella dello Sport che verrà inaugurato ufficialmente.

Per rendere più semplice e accessibile l’arrivo alla nuova struttura situata in strada comunale Bosco Cittadella dello Sport, Comune di Tortona e Bus Company (gestore del servizio di trasporto pubblico) hanno organizzato un servizio di navetta gratuita che collegherà la struttura sportiva ai principali parcheggi cittadini di Piazza Allende, Piazza Milano e Viale Dellepiane.

Il servizio sarà attivo da 2 ore prima dell’evento, dalle 16, ed effettuerà un percorso ad anello dalla stazione ferroviaria (baricentrica rispetto a piazza Milano e viale Dellepiane), corso Cavour (nei pressi di piazza Allende e anche del parcheggio sotterraneo Passalacqua) per poi recarsi alla Cittadella dello Sport, ogni 10 minuti circa. Il servizio proseguirà poi per 1 ora e mezza dopo il termine della manifestazione, garantendo quindi le corse di ritorno dalle 20.30 alle 21.30, sempre a distanza di 10 minuti circa l’una dall’altra.

