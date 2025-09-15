È stato rinviato al 2027 il cantiere della galleria Fornaci, sulla A10 tra Savona e Spotorno, mentre riprenderanno in modo sostanziale a fine mese i cantieri sulla rete autostradale della Liguria, in particolare sul nodo di Genova, per salvaguardare il Salone Nautico Internazionale (dal 18 al 23 settembre) e i prossimi fine settimana di settembre per i flussi turistici diretti verso le Riviere. Sulla A6 Savona-Torino, fino all’inizio di ottobre, è prevista la riconfigurazione dei lavori per garantire due corsie nelle direzioni di traffico prevalente (il venerdì pomeriggio in direzione sud e la domenica pomeriggio in direzione nord). Da lunedì 29 settembre sulla A7 Genova-Milano partirà la prima fase dell’intervento sul nodo di Busalla, con due scambi di carreggiata permanenti tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione sud (fino a marzo 2026) e tra Bolzaneto e Busalla in direzione nord (fino a settembre 2026), come concordato nei tavoli di confronto con i sindaci del territorio, mantenendo sempre aperte le rampe di accesso e uscita dalla cittadina. È quanto emerso durante la riunione di aggiornamento del tavolo di confronto con i rappresentanti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dei concessionari autostradali della Liguria, Aspi e Concessioni del Tirreno/Autostrada dei Fiori, Anci Liguria e Anas.

“Il rinvio dell’intervento sulla galleria Fornaci, subito dopo Savona, è una notizia molto positiva, frutto delle richieste avanzate da Regione anche a Roma, per cui ringraziamo in particolare il viceministro Rixi e la concessionaria per aver ascoltato le nostre preoccupazioni – dichiarano il presidente Marco Bucci e l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone – in modo da evitare la concomitanza con le diverse fasi dei lavori sul nodo di Busalla. Per quanto riguarda la ripresa dei cantieri di adeguamento sul resto della rete autostradale, un elemento cruciale riguarda le chiusure notturne, che non rientrano nella programmazione esaminata a questo tavolo: riteniamo indispensabile che venga messo in campo in tempi rapidissimi uno sforzo da parte dei concessionari per garantire all’utenza una preventiva comunicazione molto più efficace e capillare”.

“Il primo bilancio del periodo estivo è certamente positivo – aggiunge Giampedrone – e per la prima volta la sospensione delle lavorazioni più impattanti viene estesa fino alla fine del Salone Nautico, quindi per quasi tutto il mese di settembre. Alcuni cantieri riprenderanno nelle prossime settimane, tenendo sempre conto delle esigenze legate alla manifestazione e anche ai flussi turistici in A6 e in A10 con una conformazione infrasettimanale e la sospensione o riconfigurazione nei fine settimana”.

In merito all’avvio della prima fase dell’intervento sul nodo di Busalla, “si sta procedendo secondo quanto concordato con il territorio – spiega l’assessore alle Infrastrutture – con le rampe rimarranno aperte. Ad ottobre riconvocheremo il tavolo specifico su questo intervento, indispensabile ma molto complesso e impattante, per valutare l’impatto delle prime settimane di lavorazione. Come avevamo chiesto, inoltre, Aspi garantirà sempre due corsie per senso di marcia sulla parallela A26 tra Ovada e Voltri, su cui verrà deviato gran parte del traffico soprattutto quello pesante”.

Durante la riunione odierna “abbiamo iniziato ad analizzare anche il periodo natalizio, durante il quale – conclude Giampedrone – permarranno alcuni cantieri sulla rete, in particolare in A12 nel tratto di Concessioni del Tirreno tra Sestri Levante e Brugnato, in modo da salvaguardare la successiva finestra pasquale e dei ponti di primavera in cui avremo le autostrade sostanzialmente sgombre dalle lavorazioni più impattanti”.