

Il sindaco Filippo Scola ha salutato studenti, insegnanti ed il personale in servizio nella scuola di San Bartolomeo in occasione del primo giorno di scuola.

Un momento sentito dalla comunità, che ha visto l’amministrazione comunale schierarsi al fianco del mondo della scuola con un messaggio di augurio e sostegno.

“Desidero trasmettere a nome dell’Amministrazione comunale i miei migliori auguri in particolare a coloro che si apprestano a vivere per la prima volta questo giorno. Abbiamo una fortuna enorme: viviamo in una cittadina di mare in un territorio accogliente. Il nostro impegno – afferma Scola – è quello di continuare a lavorare per fornire gli strumenti necessari al buon funzionamento degli istituti scolastici: investire nell’istruzione significa agire in favore del patrimonio più prezioso che abbiamo: i nostri giovani. Alla dirigenza, ai docenti e al personale Ata giunga il nostro sostegno per la dedizione e la professionalità con cui affronteranno i rispettivi impegni nel corso dell’anno”.