L’Amministrazione Comunale di Tortona intende far ricorso all’istituto della sponsorizzazione, mediante
procedura di evidenza pubblica, per reperire risorse da destinare all’iniziativa “Natale a Tortona 2025”.
Il termine ultimo per la presentazione delle proposte di sponsorizzazione è fissato per il giorno venerdì 31 ottobre 2025.
Per ulteriori info https://www.comune.tortona.al.it/download/c93dc23be56d409cb52868b20a9143d9/tortona-avviso_sponsorizzazione_Natale2025.pdf?a41643ec6da1e879ecf042847ff5d6b2