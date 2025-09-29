Il Comune di Tortona informa che dall’anno scolastico 2025-2026 è stata attivata la nuova modalità di acquisto in prepagato dei buoni pasto.
Per ricaricare il borsellino elettronico collegarsi ai servizi on line del Comune di Tortona
E’ possibile ricaricare anche presso lo sportello di Assistenza Scolastica con l’utilizzo di carta di debito/credito
Per informazioni
Ufficio Assistenza Scolastica
e-mail: lauralazzari@comune.tortona.al.it
