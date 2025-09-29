Il Comune di Tortona ha varato un piano per la manutenzione straordinaria di alcuni impianti semaforici approvando un l’elaborato progettuale, che quantifica complessivamente l’importo, a base di

affidamento, degli interventi denominati complessivamente “IMPIANTI SEMAFORICI: MANUTENZIONE

STRAORDINARIA” in € 24.590,16, di cui € 1.200,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

I lavori sono stati affidati all’Impresa Eos Impianti S.n.c., Localita’ Fornace 2 Vignole Borbera per l’importo di € 22.251,16 oltre IVA di legge al 22% pari a € 4.895,26.

Dei 18 semafori attualmente in funzione in città ecco qali verranno sistemati:

l’impianto semaforico posto in frazione Torre Garofoli all’incrocio tra le strade ex S.S.10 Padana Inferiore e Strada

Comunale Cerca è stato oggetto di un sinistro stradale che ha causato l’abbattimento e la distruzione dell’armadio

contenente tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche di regolazione e funzionamento dell’impianto stesso; inoltre

l’impianto risulta essere obsoleto con lanterne e lampadine a incandescenza che ne compromettono ripetutamente il

corretto funzionamento;

pertanto risulta necessaria, per l’impianto semaforico posto in frazione Torre Garofoli all’incrocio tra le strade ex S.S.10

Padana Inferiore e Strada Comunale Cerca, la sostituzione dei quadri incidentati e di tutte le lanterne con nuove a

tecnologia LED;

l’impianto semaforico posto in uscita dal territorio comunale in direzione del Comune di Sale all’incrocio tra le strade S.S.

211 per Sale e la Strada Comunale Viscarda, risulta essere obsoleto con lanterne a lampadine a incandescenza che ne

compromettono ripetutamente il corretto funzionamento;

pertanto risulta necessaria, per l’impianto semaforico posto in uscita dal territorio comunale in direzione del Comune di

Sale all’incrocio tra le strade S.S. 211 per Sale e la Strada Comunale Viscarda, la sostituzione di tutte le lanterne con

nuove a tecnologia LED;

l’impianto semaforico posto all’incrocio tra le strade l’ex S.S. 35 dei Giovi e la Via Mario Balustra, risulta essere obsoleto

con lanterne a lampadine a incandescenza che ne compromettono ripetutamente il corretto funzionamento;

pertanto risulta necessaria, per l’impianto semaforico posto all’incrocio tra le strade l’ex S.S. 35 dei Giovi e la Via Mario

Balustra, la sostituzione di tutte le lanterne con nuove a tecnologia LED;

